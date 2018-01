Steam-Weekend-Deals mit Hob, Publisher-Sale von Dovetail Games & mehr

PC PS4

Bei Steam gibt es dieses Wochenende einen großen Publisher-Sale von Dovetail Games, bei dem vor allem Anhänger des Simulationsgenres auf ihre Kosten kommen. Unter anderem könnt ihr dort Titel, wie Train Simulator 2018, Euro Fishing oder auch Microsoft Flight Simulator X samt den dazugehörigen DLCs günstiger erwerben. Außerdem wurden weitere Titel, wie Hob, Das Schwarze Auge - Blackguards 2 (Testnote: 8.0) und Last Day of June (Testnote: 8.0) im Preis gesenkt. Als Tagesangebot gibt es 40 Prozent Rabatt auf den Early-Access-Weltraum-Shooter Angels Fall First. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):