US-Rapper 50 Cent hat Ideen für ein neues Videospiel

Bild stammt aus 50 Cent: Blood on the Sand.

Mit den Shooter-Spielen 50 Cent - Bulletproof (Xbox, PS2, PSP) und 50 Cent - Blood on the Sand (Xbox 360, PS3) hat der US-Rapper Curtis James Jackson (der Dritte) bereits zwei Ausflüge in die Spielebranche unternommen. Auch wenn die beiden Titel nicht unbedingt zu den Höhepunkten der Videospielgeschichte gehörten (Metacritic 47 und 71 Prozent), würde der Musiker, Produzent und Schauspieler gerne ein drittes Spiel umsetzen und hat dazu auch schon ein paar Ideen.

Der Titel soll allerdings nur entstehen, wenn daraus auch etwas „Einzigartiges“ wird. Gegenüber Gamespot sagte 50 Cent im Rahmen seiner Promotiontour für den kommenden Film Den of Thieves (Kinostart hierzulande am 1. Februar als Criminal Squad): „Ich bin definitiv interessiert. Ich werde vielleicht etwas basierend auf dem Konzept von Tomorrow, Today umsetzen“.

Bei Tomorrow, Today handelt es sich um eine kommende TV-Serie des Kabelsenders Starz, die im Sommer vergangenen Jahres angekündigt wurde. Die Show dreht sich um einen Veteran, der Superkräfte erhält, nachdem ein verrückter Gefängnisarzt an ihm experimentiert hatte. Mehr ist über die Serie noch nicht bekannt. „Es ist definitiv eine coole Idee und es gibt Leuten die Möglichkeit Dinge zu tun, zu denen sie normalerweise nicht fähig wären“. Ganz egal welche Formen sein nächstes Spiel annehme, man müsse dabei außergewöhnlich sein, so der Musiker: