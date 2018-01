Castlevania: Release-Zeitraum für Staffel 2 der Netflix-Serie bekannt

Wii WiiU 3DS

Netflix-Fans, die Gefallen an der im Juli vergangenen Jahres veröffentlichten Anime-Adaption Castlevania fanden, können sich noch dieses Jahr auf die zweiten Staffel der Serie freuen. Dies hat der Executive Producer Warren Ellis kürzlich über seinen eigenen Twitter-Account bekanntgegeben. Demnach kann schon im Sommer mit neuen Folgen gerechnet werden.

Offiziell angekündigt wurde die zweite Staffel bereits kurz nach dem Start der Serie. Wie der US-amerikanische Streamingdienstbetreiber schon damals verkündete, wird es diesmal acht, statt vier Folgen geben, was Ellis in seinem Tweet noch einmal bestätigte: „Wir werden im Sommer für acht weitere Episoden zurückkehren“, so der Macher. Die drei anderen Executive Producer Kevin Kolde, Adi Shankar und Fred Seiber sind ebenfalls wieder an Bord. Story-Details wurden bisher noch nicht enthüllt. Die Serie basiert auf dem 1989 erschienenen NES-Klassiker Castlevania 3 - Dracula's Curse und dreht sich um den Dämonenjäger Trevor Belmont, einem letzten überlebenden Mitglied des in Ungnade gefallenen Belmont-Clans, der versucht Europa von der Vernichtung des vampirischen Grafen Vlad Dracula Tepes zu bewahren.