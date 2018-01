Sea of Thieves: Art Director zeigt die Vielfalt der Welt im Video

PC XOne

Sea of Thieves ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie kürzlich berichtet, wird am 24. Januar die geschlossene Beta zum Action-Adventure Sea of Thieves (im Angespielt-Bericht) starten. Art Director Ryan Stevenson vom Entwicklungsstudio Rare zeigt euch im neuesten Trailer verschiedene Umgebungen der Spielwelt. So seht ihr zum Beispiel idyllische Inseln, dunkle Höhlen, mächtige Piratenschiffe, traumhafte Sonnenuntergänge, untote Piraten und die lebhafte Unterwasserwelt. Ihr findet das Video direkt unterhalb dieser Meldung.

In dem stark auf Multiplayer ausgerichteten Piratenspiel könnt ihr euch nach Herzenslust auf Freibeuterart austoben. Unter anderem sucht ihr verborgene Schätze, kämpft gegen rivalisierende Piratenbanden oder stellt euch unbekannten Gefahren aus der Tiefsee. Dabei könnt ihr zusammen mit Freunden die Crew eines Schiffes bilden, wobei jeder Spieler eine andere Aufgabe an Bord übernimmt.

Sea of Thieves soll am 20. März 2018 zum Preis von 69,99 Euro für die Xbox One und Windows-10-PCs erscheinen.