Spintires - MudRunner: Gratis-DLC "The Valley" kommt im Februar

Focus Home Interactive hat kürzlich den ersten DLC zur Offroad-Simulation Spintires - MudRunner (im Arcade-Check) angekündigt. Die Erweiterung ist nach der in ihr enthaltenen, neuen Karte The Valley benannt und soll im Laufe des Monats Februar kostenlos für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 erscheinen. Die neue Umgebung soll sehr groß und stark bewaldet sein. Eine Garage wird euch anfangs nicht zur Verfügung stehen, diese müsst ihr erst freischalten.

Darüber hinaus werden dem Spiel durch das Update drei neue Fahrzeuge hinzugefügt: der Jeep A-969, der 6x6-Truck C-6317 sowie der achtachsige Truck E-7429, der laut Ankündigung noch über ein verstecktes Spezialtalent verfügen soll. Abgerundet wird der DLC mit neuen Zubehörteilen und Assets für die Modder des Spiels.

Zukünftig wollen die Entwickler die Community mit monatlichen Entwickler-Updates auf dem Laufenden halten. Zusätzlich soll es bis zum Release des Updates wöchentliche Präsentationen mitsamt Datenblättern zu den neuen Fahrzeugen geben.