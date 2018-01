Overwatch: Update mit neuer Map und weiteren Items erscheint am 23.1.

PC XOne PS4

Via Twitter kündigte Blizzard für Overwatch (im Test, Note 9,5) ein neues Update an, das ab dem 23.1.2018 für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One zur Verfügung steht.

Die kommenden Neuerungen umfassen nicht nur die neue Map Blizzard World, sondern auch zahlreiche neue kosmetische Gegenstände, wie diverse Skins, Sprays und Player-Icons. Insgesamt sollen über 100 neue Items dieser Art mit dem Update ihren Weg in das Actionspiel finden. Eine entsprechende Vorschau könnt ihr euch im offiziellen Overwatch-Blog anschauen.

Der Vergnügungspark Blizzard World bietet verschiedene Attraktionen auf Basis bekannter Blizzard-Marken wie Diablo, Warcraft, Hearthstone, Starcraft und weitere. Einen ersten Eindruck von der als Hybridkarte bezeichneten Map vermittelt euch das nachfolgende, etwa anderthalb Minuten lange YouTube-Video.