PC

Satte 18.555 Euro habt ihr uns in der Weihnachtsaktion 2017 gespendet. Diese Unterstützungsbereitschaft soll nun weitere Früchte tragen, denn eine der 14 freigeschalteten Kugeln am GG-Weihnachtsbaum bestand im Harald-Fränkel-Paket: Sechs Monate lang werden wir daher monatlich einen Test sowie zwei Stunden der Kritiker (oder auch mal andersrum) mit Harald Fränkel veröffentlichen. Der Vorschlag für die erste Stunde der Kritiker in diesem Rahmen stammt auch gleich von ihm persönlich: Harald wollte unbedingt den Early-Access-Titel Farmer’s Dynasty unter die Lupe nehmen.



Ganz im Stil des Landwirtschafts-Simulator geht es hier darum, dem Leben eines Bauern nachzugehen. Anders als beim Vorbild verpasst Toplitz Productions dem Landleben allerdings einen gewissen Story-Rahmen. Wenn ihr bereits die Stunde der Kritiker zum Landwirtschafts-Simulator 17 gesehen habt, werdet ihr euch vielleicht daran erinnern, dass Jörg nicht unbedingt der geborene Landwirt ist. Dann aber werdet ihr euch sicher auch daran erinnern, dass dies nicht unbedingt dem Unterhaltungswert beim Zuschauen im Wege stehen muss... (Jörgs Uncut-Stunde wird übrigens in wenigen Tagen Premium-exklusiv veröffentlicht.)



In der Stunde der Kritiker geht es aber nicht bloß darum, euch die jeweils ersten Spielstunden der beiden Kritiker zu zeigen. Genauso wichtig ist nämlich auch das Fazit, das Jörg und Fazit standesgemäß nach einem ausführlichen Fazit ziehen: Würden sie Farmer’s Dynasty freiwillig nach den ersten 60 Minuten weiterspielen? Als Spender zur Weihnachtsaktion, Premium-User, Premium-Point-Einsetzer und Einmalzahler erfahrt ihr es in den nächsten 36 Minuten.



*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Farmer-SdK".