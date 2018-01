The Witch and the Hundred Knight 2: Europa-Termin und Limited Edition

PS4

Das japanische Rollenspiel The Witch and the Hundred Knight 2 wird am 30. März exklusiv für die PS4 in Europa erscheinen. Dies gab Nippon Ichi Software in einer Pressemitteilung bekannt. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Hundred Knight und müsst in der Region Kevala nach dem Ursprung einer mysteriösen Krankheit suchen, die junge Mädchen in Hexen verwandelt. Auf euer Reise werdet ihr von Amalie und Chelka begleitet. Amalie ist eine Agenten und gehört einer Organisation an, die sich dem Kampf gegen die Hexen verschrieben hat, während Chelka eine Hexe ist, die im Körper von Amalies jüngeren Schwester Milm erwacht ist.

Neben der Standard-Version des Spiels wird hierzulande auch eine „Limited Edition“ angeboten. Diese wird zum Preis von rund 85 Euro neben dem Spiel auch ein Hardcover-Artbook, den offiziellen Soundtrack, neun Anstecker, sowie ein Stressball im Spieldesign umfassen. Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht: