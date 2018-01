Hunt - Showdown: Closed-Alpha-Termin bekanntgegeben

PC XOne PS4

Wie der deutsche Entwickler Crytek bereits im vergangenen Jahr bekannt gab, wird es eine geschlossene Alpha-Testphase zum kommenden kooperativen PvP-Survival-Horrorspiel Hunt - Showdown geben. Der erste Testzeitraum startet am 31. Januar via Steam.

In jedem Match können bis zu zehn Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten. Dabei könnt ihr euch mit einem weiteren Spieler zusammentun oder auf eigene Faust auf Jagd nach Beute gehen. Dabei gilt es nicht nur Monster ausfindig zu machen und zu bekämpfen, sondern auch andere Spieler davon abzuhalten euch zu töten und eure Beute einzusacken. Im Verlauf der gesamten Testphase sollen euch nach und nach neue Waffen, neues Equipment und neue Ränge zur Verfügung gestellt werden.

Solltet ihr Interesse an der Teilnahme der geschlossenen Alpha haben, könnt ihr euch auf der Homepage des Spiels anmelden. Tester werden per Zufallsprinzip aus der Anmeldeliste gewählt und erhalten anschließend eine Einladung per E-Mail.