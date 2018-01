Life is Strange - Before the Storm: Boxed-Versionen erscheinen am 9. März

PC XOne PS4

Publisher Square Enix hat angekündigt, dass am 9. März zwei Boxed-Versionen des Episoden-Adventures Life is Strange - Before the Storm (erste Episode im Test) für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen werden.

Die Limited Edition wird 39,99 Euro kosten und das Spiel auf Disc, eine Soundtrack-CD und ein Artbook enthalten. Darüber hinaus gibt es als digitale Bonusinhalte ein Outfit-Pack, einen Mixtape-Modus, in dem ihr eine Playlist aus den Soundtrack-Songs erstellen und in einer kinoreifen Szene anhören könnt, sowie die Bonus-Episode "Lebewohl" (Originaltitel: "Farewell"), die ebenfalls am 9. März erscheinen wird.

Für einen Preis von 69,99 Euro könnt ihr euch die Vinyl Edition sichern. Diese wird nur über den Square-Enix-Shop vertrieben und enthält zusätzlich zu allen Inhalten der Limited Edition den Soundtrack auf Schallplatten. Die Auslieferung erfolgt in einer speziellen Sammlerbox.

Nachfolgend könnt ihr euch den aktuellsten Trailer zu Life is Strange - Before the Storm ansehen.