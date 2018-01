Age of Empires - Definitive Edition erscheint am 20. Februar

PC

Die auf der E3 2017 angekündigte Age of Empires - Definitive Edition sollte ursprünglich im Oktober letzten Jahres erscheinen, wurde aber kurzfristig auf Anfang dieses Jahres verschoben. Nun verkündete Microsoft, dass die Wartezeit sich dem Ende zuneigt: Ab dem 20. Februar wird die Echtzeit-Strategie-Neuauflage exklusiv im Windows Store und ausschließlich für Windows-10-PCs verfügbar sein. Für einen Preis von 19,99 Euro versprechen die Macher diverse neue Features, wie zum Beispiel 4K-Auflösung, eine verbesserte Mini-Map, einen Technologiebaum, Online-Multiplayer über Xbox Live und eine Neuaufnahme des ursprünglichen Soundtracks.

In Deutschland erscheint das Spiel auch in einer speziellen Steelbook-Version, die es nur bei Media Markt und Saturn geben wird. Allerdings handelt es sich auch hierbei um ein rein digitales Produkt. Mehr als einen Download-Code wird die schöne Verpackung also nicht enthalten.

Nachfolgend könnt ihr euch zur Einstimmung auf den Release den E3-Ankündigungstrailer der Age of Empires - Definitive Edition anschauen.