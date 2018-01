Red Faction - Guerrilla: THQ Nordic plant offenbar ein Remaster

PC 360 PS3

Der schwedische Publisher THQ Nordic plant offenbar eine Remastered-Version des 2009 erschienenen Open-World-Actionspiels Red Faction - Guerrilla für Xbox One und die PS4 auf den Markt zu bringen. Entsprechende Versionen waren kurzzeitig in verschiedenen Online Stores der Videospiel-Handelskette Gamestop (in Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen) gelistet.

Da das Spiel gleich in mehreren Online-Shops des Händlers auftauchte, ist ein Versehen eher unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte es sich hier um eine verfrühte Enthüllung handeln. Bis THQ den Release bestätigt, solltet ihr das Ganze trotzdem vorerst als Gerücht betrachten.

Red Faction - Guerrilla war das erste Spiel der Reihe, bei dem der verantwortliche Entwickler Volition eine Third-Person-Ansicht einführte. Die Handlung des Spiels ist im Jahre 2125 angesiedelt. Ihr schlüpft in die Rolle von Alec Mason, der die rebellische „Rote Fraktion“ dabei unterstützt, die unterdrückende Earth Defence Force (EDF) auf dem Mars zu stürzen.