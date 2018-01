Nintendo Labo: Bastelsets "Toy Con" für Switch vorgestellt [Upd.]

Switch

Nintendo Switch ab 299,00 € bei Amazon.de kaufen.

Update um 15:50 Uhr:

Auf Amazon können die Toy-Con-Sets nun vorbestellt werden. Das Multi-Set wird mit 69,99 Euro (Amazon-Produkseite, GG-Partnerlink) zu Buche schlagen, während für das Robo-Set 79,99 Euro (Amazon-Produkseite, GG-Partnerlink) fällig werden. Das Design-Paket, das diverse Sticker und andere Zierden für die Papp-Modelle mit sich bringt, ist für 14,99 Euro (Amazon-Produkseite, GG-Partnerlink) zu haben.

Originalmeldung:

Wie im Laufe des gestrigen Tages bereits angekündigt wurde, hat Nintendo ein "brandneues, interaktives Nintendo-Switch-Erlebnis für alle Kinder" vorgestellt. Nachdem es im Vorfeld der Präsentation einige Spekulationen gab, um was es sich genau handeln könnte, wissen wir nun: Verschiedene Bastelsets aus Pappe, die Hand in Hand mit der Switch funktionieren. Getauft wurden diese auf den Namen "Toy-Con".

Im unten eingebundenen Vorstellungstrailer könnt ihr euch ein erstes Bild davon machen, wie Pappe und Spielekonsole miteinander harmonieren sollen. Gezeigt werden ein aus Karton gefertigtes Motorrad, ein Klavier, eine Angel, ein Haus, ein kleines ferngesteuertes Auto sowie ein Ganzkörper-Roboteranzug. Die einzelnen Objekte sind so gestaltet, dass die Joy-Cons ebenso ihren Platz in ihnen finden, wie auch das Switch-Tablet. Eine kleine Ausnahme bietet der große Anzug, bei diesem befindet sich die Switch im Docking-Modus, lediglich die Bedieneinheiten sind in das Set integriert.

Die Funktionsweise der Toy-Con-Modelle sind je nach Set unterschiedlich. So dient die Bewegungserkennung eines Joy-Cons bei der Angel dazu, den Köder auszuwerfen, während der Andere in der Kurbel platziert wird und zum Einholen der Schnur verwendet wird. Auf dem Bildschirm des Tablets seht ihr die Gewässer, in denen ihr fischt. Das ferngesteuerte Auto wird über den Touchscreen der Switch bedient und bewegt sich scheinbar über die Vibrationen der Joy-Cons fort.

Jedoch soll es nicht nur möglich sein, mit den vorgefertigten Modellen zu spielen, auch Eigenkreationen sind möglich. Beispielsweise ist in dem Trailer ein simpler Mann aus Pappe zu sehen, der jedoch sehr schnell auf dem Hosenboden landet. Durch den Zusammenbau soll den Kindern (oder jung gebliebenen Erwachsenen) ein Gefühl für die hinter Nintendo Labo stehende Technik vermittelt werden, auf den Software-Karten finden sich zudem detaillierte Erklärungen.

Während Haus, Motorrad, Klavier, Angel und Auto in einem Set verkauft werden, ist der Roboter-Anzug extra zu erwerben. Egal für welches Set ihr euch entscheidet, zusätzliche Materialien zum Zusammenbau sind nicht nötig, die Modelle werden einfach gesteckt. Auf den beigelegten Software-Karten finden sich nicht nur die einzelnen Spiele, sondern auch die Bauanleitungen. Einen Preis für Deutschland hat Nintendo bisher nicht bekannt gegeben, in den USA schlägt das Multi-Set mit 69,99 US-Dollar zu Buche, während für das Robo-Kit 79,99 US-Dollar fällig werden. Veröffentlicht werden die Toy-Con-Modelle am 27.4.2018.