Fable 4: Weitere Quellen bestätigen die Entwicklung - erste Infos

PC 360 XOne

Nachdem bereits kürzlich ein Insider im Forum von Resetera berichtete, dass sich ein neues Fable bei einem UK-Studio in Arbeit befindet, haben nun auch die britischen Kollegen von Eurogamer.net aus eigenen, Studio-nahen Quellen das Gleiche erfahren. Microsoft hingegen reagierte auf Anfrage mit seiner üblichen Aussage, dass keine Gerüchte kommentiert werden.

Wie schon zuvor vermutet, soll in der Tat Playground Games an dem Titel arbeiten und es soll sich dabei um ein auf Story und Charakter fokussiertes Open-World-Rollenspiel handeln für den Microsoft laut Quelle viel Geld zu investieren plant. Rund 200 Entwickler sollen aktuell an dem Spiel werkeln, das allerdings sich noch in einer sehr frühen Entstehungsphase befindet. Derzeit sucht Playground Games laut dem Insider nach Verstärkung mit dem Ziel, die Gesamtanzahl seiner Mitarbeiter von einem zweistelligen, auf einen dreistelligen Bereich zu erhöhen. Das Spiel wird in der neu gegründeten Zweigstelle in Leamington Spa (Warwickshire) entwickelt.

Nach dem Bericht von Eurogamer haben sich verschiedene ehemalige Entwickler von Lionhead zu Wort gemeldet und in Gesprächen mit der Redaktion sowohl ihre Freude über die Rückkehr der Serie auszusprechen, als auch Bedauern, dass Lionhead nie die Chance bekam ein richtiges neues Fable zu machen. Lionhead plante ursprünglich nach dem Release von Fable Legends mit der Arbeit an einem richtigen vierten Teil zu beginnen. Microsoft begrub allerdings das Free-to-play-Spiel noch vor dem Release und schloss das Studio. Fable Co-Creator Simon Carter dazu:

Ich habe da gemischte Gefühle. Einerseits ist es großartig für die britische Spieleindustrie und auch sehr erfreulich, dass Fable tatsächlich nicht tot ist. Es wird sicher toll sein, es mal als unbeteiligter Kunde spielen zu können, ohne davon gleich einen Ausschlag zu kriegen. Andererseits ist es etwas kurios, dass man ein Team mit einer einzigartigen Erfahrung mit dem Franchise loswird und dann versucht doch ein Fable zu entwickeln. Fable ist ein wirklich seltsames Spiel und für ein neues Team sicher nicht leicht zu dekonstruieren. Doch das Team ist ohne Frage sehr talentiert und ich bin sicher, sie werden einen fantastischen Job machen.

Wie Eurogamer von seinen Quellen erfuhr, soll der Grund, weshalb Microsoft nun doch ein richtiges Fable anstrebt, der Erfolg von Sonys PS4-exklusiven Action-Rollenspiel Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) sein, das sowohl bei der Presse als auch den Fans gut ankam und sich innerhalb von wenigen Monaten weltweit über 3,4 Millionen Mal verkaufte. Auch wenn Microsoft nach der Auflösung von Lionhead sämtliche Assets gesichert hat, wird Playground Games bei seinem Projekt wohl ganz von vorne anfangen. Seitens Ex-Lionhead-Veteran Ted Timmins, der aktuell bei Microsofts Studio Rare an Sea of Thieves arbeitet, heißt es zum neuen Spiel: