Stygian - Reign of the Old Ones: Neuer Trailer und Demo erschienen

PC Linux MacOS

Mitte 2016 wurde Stygian - Reign of the Old Ones erfolgreich auf Kickstarter finanziert. Seitdem ist es um das Taktik-RPG, das auf Erzählungen des amerikanischen Kult- und Horrorautors H.P. Lovecraft und dessen Cthulhu-Mythos basiert, ruhig geworden. Der Release, ursprünglich für Ende 2017 geplant, wurde inzwischen auf das Jahr 2019 verschoben.

Kürzlich veröffentlichte der Entwickler Cultic Games einen neuen Gameplay-Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen könnt. Darüber hinaus ist auch eine spielbare Demo-Version des Spiels erschienen, die für alle Steam-Nutzer kostenlos zum Download bereit steht. Den Link dazu findet ihr in den Quellenangaben.

Das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel bietet handgezeichnete 2D-Hintergründe im Stil der 1920er Jahre, die die beklemmende Atmosphäre des Lovecraft-Universums abbilden sollen. Ihr könnt einen Charakter aus verschiedenen archetypischen Charakterklassen, wie Ermittler, Soldat, Adliger, Akademiker, Geheime Gesellschaft, Darsteller oder Krimineller wählen. Ferner ist ein differenziertes Haupt- und Nebenfähigkeitensystem geplant, wobei die Wahl der genutzten Skills zu verschiedenen Lösungsmöglichkeiten führen soll.