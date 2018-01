Media Markt: 3 Spiele zum Preis von einem

Media Markt hat zwei neue Multibuy-Aktionen gestartet, bei denen ihr ab sofort online und in den Filialen vor Ort drei Retail-Spiele aus einer festgelegten Auswahl zum Preis von einem erwerben könnt. Es gibt eine Aktion mit drei Spielen für 49 Euro und eine mit drei Spielen für 79 Euro. Beide bieten Titel für PC, Xbox One, PS4, Switch, WiiU, Wii und 3DS. Legt einfach drei Spiele in den Warenkorb und der Preis wird automatisch auf den jeweiligen Betrag reduziert.

Beachtet dabei, dass ihr die beiden Aktionen nicht miteinander mischen könnt und dass beim Online-Kauf noch zusätzlich 4,99 Euro Versandkosten hinzukommen. Die Rabatte gelten bis zum 28. Januar 2018. In Hinblick auf die Verfügbarkeit der Titel heißt es: solange der Vorrat reicht. Wenn ihr also bestimmte Spiele im Blick habt, solltet ihr nicht allzu lange mit dem Kauf warten. Die Rückgabe der Spiele kann nur dann erfolgen, wenn ihr alle drei erworbenen Titel zusammen zurückgebt. Widerrufs- und Gewährleistungsansprüche bleiben davon unberührt.