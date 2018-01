Underworld Ascendant: Überarbeiteter Look des Rollenspiels enthüllt (+ Trailer)

PC

Das Rollenspiel Underworld Ascendant stammt bekanntlich von Veteranen, die in den 90ern bereits am wegweisenden Ultima Underworld von Origin gearbeitet haben – nach Dungeon Master von FTL war das der nächste große Schritt in Richtung „echter“ 3D-RPGs.

Nun wurde der Titel einer optischen Frischzellenkur unterzogen. Im Rahmen der PAX South wurde ein neuer Look vorgestellt. Wie in unserer Screenshot-Galerie ersichtlich, gehen die Entwickler etwas weg von einem realistischen Stil, hin zu einer Cartoon-artigeren Optik, die stärker an das Original sowie Ultima Underworld 2 erinnert. Keine Sorge, quietschbunt ist Underworld Ascendant auch nach der Änderung nicht.

In einem frischen Trailer ist die neue Engine zu sehen, zudem sprechen die Entwickler über ihre Inspiration hinter Underworld Ascendant und was sie anstreben. So wollen Paul Neurath und sein Team bei OtherSide Entertainment kein durchgeskriptetes Bombast-Rollenspiel, sondern eines, das den Spieler die Welt auf seine ganz eigene Weise erkunden lässt. Nicht bis ins Kleinste orchestrierte Momente sind das Ziel, sondern Situationen, die sich aus den Regeln der Spielwelt ergeben. Warren Spector unterstützt im Video seine alten Kollegen mit wohlwollenden Worten, und auch er nimmt natürlich Ultima Underworld in den Mund.

Das Video könnt ihr euch nachfolgend ansehen.