Underworld Ascendant: Überarbeiteter Look des Rollenspiels enthüllt

PC

Das Rollenspiel Underworld Ascendant wurde einer optischen Frischzellenkur unterzogen. Im Rahmen der PAX South wurde der neue Look nun erstmals gezeigt. Wie in unserer Screenshot-Galerie ersichtlich, gehen die Entwickler etwas weg von einem realistischen Stil, hin zu einer Cartoon-Optik. Quietschbunt ist der Titel natürlich immer noch nicht, es sind aber doch einige Unterschiede zu sehen.

In einem frischen Trailer sprechen zudem einige Entwickler von Underworld Ascendant über die Inspiration hinter ihrem Spiel und welches Ziel sie anstreben. So wollen Paul Neurath und sein Team bei OtherSide Entertainment kein durchgeskriptetes Bombast-Rollenspiel, sondern eines, das den Spieler die Welt auf seine ganz eigene Weise erkunden lässt und er so seine eigene Geschichte erlebt. Warren Spector bezieht sich hier konkret auf Ultima Underworld. Das Video könnt ihr euch nachfolgend ansehen.