Youtube Partnerprogramm: Deutliche Verschärfung für kleinere Kanäle

Im Dezember wurde es bereits angedeutet, nun hat Google mit sofortiger Wirkung einige Änderungen am YouTube-Partner-Programm (YPP) vorgenommen. Nun ist es nur noch Kanälen, die in den letzten zwölf Monaten über 4.000 Stunden Wiedergabezeit verzeichnen konnten und über 1.000 Abonnenten haben, möglich, ihre Inhalte zu monetarisieren. Ursprünglich waren lediglich 10.000 Videoaufrufe seit Bestehen des Kanals Voraussetzung.

Kanäle, die unterhalb dieser Grenze liegen, bisher aber noch etwas Kleingeld mit ihren Videos generiert haben, sind von dieser Regel ebenfalls betroffen. Allerdings haben diese noch eine Galgenfrist bis zum 20. Februar, bevor ihnen die Möglichkeit zur Monetarisierung entzogen wird. Nachdem sie die oben genannten Grenzen überschritten haben, werden sie automatisch wieder in das Partnerprogramm aufgenommen. Allerdings werden die neuen Inhalte strenger überwacht, um sicherzustellen, dass sie den YouTube-Richtlinien entsprechen.

Ganz allgemein will das Unternehmen nun auch mehr darauf achten, dass weniger unpassende Inhalte auf YouTube landen. Bereits in dem im Dezember verlinkten Blog-Beitrag gab Susan Wojcicki, CEO von YouTube, an, dass im Jahr 2018 noch mehr Leute angestellt werden, die Videos sichten und bei Verstößen gegen die Regularien auch wieder löschen. So solle all jenen, die die Plattform missbräuchlich benutzen, das Leben erschwert werden.

Nicht ganz unschuldig an den neuen Regeln für die Monetarisierung dürften die Entgleisungen diverser großer YouTuber sein. So war PewDiePie (bürgerlich Felix Arvid Ulf Kjellberg) bereits mehrfach durch rassistische Äußerungen in seinen Videos aufgefallen. Der letzte Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte, ist vermutlich ein Vlog von Logan Paul, der in einem japanischen Selbstmordwald einen Mann aufnahm, der sich selbst erhängt hatte und auch noch blöde Sprüche vom Stapel ließ. Mit über 15 Millionen Abonnenten gehört sein Kanal ebenfalls zu den YouTube-Schwergewichten. Die Videos der oberen fünf Prozent sollen gar einer Sichtung unterzogen werden, bevor sie überhaupt online gestellt werden.