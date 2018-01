Newton and the Apple Tree: Demo ab sofort verfügbar / Projekt-Update

PC

Im Dezember 2017 haben wir euch hier über das japanische Rollenspiel Newton and the Apple Tree informiert. Mittlerweile wurde die Kickstarter-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. In dem Finanzierungszeitraum vom 1.1.2017 bis 4.1.2018 haben sich 1.361 Unterstützer mit einem Beitrag von 88.095 US-Dollar dazu entschlossen, das Projekt zu ermöglichen.

Ab sofort könnt ihr euch dazu von der offiziellen Webseite eine kostenlose spielbare Demoversion herunterladen. Die knapp 900 Megabyte große Datei liegt auf der Webseite des Publishers Sol Press vor und ermöglicht euch einen ersten Eindruck von dem Spiel zu bekommen. In den Kickstarter-Updates des Projekts könnt ihr nachlesen, dass die Entwicklung des Spiels gute Fortschritte macht. So werden euch beispielsweise die Prozentsätze der Fertigstellung mitgeteilt, die bei der Übersetzung aktuell mit circa 75 Prozent angegeben werden. Weiterhin wird die Erzählung der Geschichte in die erste Person umgeschrieben. Die Veröffentlichung der per Kickstarter finanzierten englischen Lokalisierung plant der Publisher Sol Press weiterhin für Mai 2018.