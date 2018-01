Masters of Anima: Neuer Trailer mit ersten Gameplay-Szenen

PC Switch XOne PS4

Der Publisher Focus Home Interactive hat einen Trailer zu Masters of Anima veröffentlicht, der erste Spielszenen des Action-Strategie-Hybriden von Passtech Games zeigt. Zu sehen sind in erster Linie Kämpfe gegen sowohl kleine als auch große Gegner. Das Video könnt ihr euch unter dieser News ansehen.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Anima-Lehrlings Otto, der seine Verlobte Ana aus der Gefangenschaft des schrecklichen Zahr und seiner fürchterlichen Golems befreien will. In den Kämpfen, die laut Hersteller einen ausgewogenen Mix aus Action und Taktik bieten sollen, beschwört ihr Armeen aus bis zu 100 Wächtern. Die Steuerung des Spiels soll von Grund auf sowohl für Maus und Tastatur als auch für Controller ausgelegt sein. Masters of Anima erscheint im Frühjahr 2018 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.