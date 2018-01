Robot Cache: Neue Distributionsplattform mit eigener Kryptowährung

Im zweiten Quartal 2018 soll mit Robot Cache eine neue Spieledistributionsplattform starten, deren Team unter anderem Brian Fargo und Nolan Bushnell angehören. Auf die Fahnen geschrieben hat sich die Seite, die Spieleindustrie aufzurütteln. Als große Besonderheit will die Plattform auf eine eigene Kryptowährung auf Blockchain-Basis namens IRON setzen. Diese unterliegt, wie beispielsweise Bitcoins auch, diversen Schwankungen, Spieler können sich durch Einsatz der Rechenkraft ihrer PCs aber auch selbst IRON generieren.

Eine weitere Möglichkeit, um an die hauseigene Währung zu gelangen, bietet sich für YouTuber oder Livestreamer. Wenn diese Robot Cache in ihren Inhalten bewerben, sollen sie ebenfalls mit IRON belohnt werden. Weiter plant das Team, verschiedene E-Sport-Events zu veranstalten, deren Preisgelder – ihr denkt es euch – ebenfalls in der Kryptowährung ausbezahlt werden.

Jedoch soll die Kryptowährung nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal von Robot Cache sein. Ein Punkt der Geschäftsidee soll direkt den Publishern zugutekommen. Diese müssen anstelle der beispielsweise 30 Prozent Provision, die auf Steam fällig werden, nur fünf Prozent an Robot Cache abgeben. Auch von der Möglichkeit für Spieler, ihre erworbenen Titel über die Plattform weiterzuverkaufen, profitieren die Studios durch einen kleinen Anteil des Verkaufspreises.

Durch das Team hinter Robot Cache, das zu großen Teilen aus Spieleindustrie-Veteranen besteht, sollen alle große Titel geboten werden. So soll in der Spieleauswahl kein Nachteil zu Konkurrenten wie Steam oder GOG entstehen.