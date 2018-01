Xbox One: Gerüchte um Elite-Controller V2 mit festem Akku

XOne

Die ersten Gerüchte um den Nachfolger des Xbox-One-Elite-Controllers kursieren seit Montag auf der chinesischen Seite Baidu. Demnach soll der Nachfolger des 150 Euro kostenden Controllers über ein paar neue Features verfügen.

Die Batterien sind jetzt als Akkus integriert und werden über einen MagSafe-artigen Anschluss geladen, also einen magnetisch einrastenden Stecker. Des Weiteren verfügt der Controller über einen USB-Typ-C-Anschluss sowie Bluetooth und soll natürlich vollständig mit Windows 10 kompatibel sein.

Die Paddles an der Unterseite bekommen einen längeren Hub, der in drei Stellungen eingerastet werden kann. Zudem könnt ihr jetzt drei Profile auf dem Controller speichern, die per Knopfdruck abgerufen werden können.

Über die Preisgestaltung oder den Erscheinungstermin ist bislang nichts bekannt, es wird aber vermutet, dass Microsoft den Controller auf der E3 vorstellen möchte.