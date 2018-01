PS4-Pro-Rathalos-Bundle mit Monster Hunter - World kommt nach Europa

PS4

PS4 Pro ab 384,00 € bei Amazon.de kaufen.

Das im Dezember letzten Jahres in Japan veröffentlichte PS4-Pro-Rathalos-Edition-Bundle kommt nach Europa. Dies gab Sony kürzlich über den Playstation Blog bekannt. Das Hardware-Paket, das aus Monster Hunter - World (Preview), einer mit dem Design des Drachenältesten versehenen PS4 Pro (1 TB) und einem entsprechend gestalteten DualShock-4-Controller besteht, wird hierzulande zeitgleich mit dem Release des Spiels am 26. Januar in limitierter Auflage erscheinen. Der Preis des Bundles wird in Kürze über teilnehmende Händler bekanntgegeben.

Käufer des Bundles werden laut dem Hersteller zudem mit Gutscheincodes bedacht, mit denen sich eine Ursprungs-Set-Rüstung und ein Wind-Talisman für das Spiel sowie ein auf Monster Hunter - World basierendes dynamisches Design für den PSN-Account freischalten lassen.