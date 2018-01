LEGO bringt in Zusammenarbeit mit Tencent Online-Spiele nach China

The LEGO Group und Tencent Holdings Ltd. bündeln ihre Kräfte, um für Kinder in China Online-Spiele zu entwickeln und ein soziales Netzwerk aufzubauen.

Die Partnerschaft mit Tencent, einem der größten Internet- und Technologieunternehmen Chinas, erfolgt vermutlich nicht nur aus reiner Nächstenliebe. Durch den Einstieg in den lukrativen chinesischen Markt kann LEGO die eigene Geschäftsbilanz etwas aufbessern, nach außen hin wird dies jedoch nicht kommunziert.

Unser größtes Ziel ist ist, Kinder zu inspirieren und ihnen durch Spiele bei der Entwicklung zu helfen. In unserer 85-jährigen Geschichte war die Sicherheit der Kinder stets unsere höchste Priorität.

So Julia Goldin, Chief Marketing Officer bei LEGO.

Der Vertrag sieht vor, dass die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um LEGO-Lizenzspiele zu entwickeln. Darüber hinaus wollen die beiden LEGO Boost, eine Bildungs- und Programmierungsplattform für Kinder, entstehen lassen. Weiterhin stellen die Unternehmen Überlegungen an, ein sicheres soziales Netzwerk für Kinder mit dem Namen LEGO Life zu schaffen.