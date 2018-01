Kickstarter: NESmaker lässt euch NES-Spiele ohne Coden entwickeln

andere

Wie schwer es ist, den Schritt vom Spieler zum Programmierer von eigenen Spielen zu gehen, davon berichtet User LRod in seiner bisher vierteiligen Reihe (Vom Hobby-Gamer zum Hobby-Programmierer). Wenn ihr selbst eine fantastische Spielidee habt und diese ohne große Programmierkenntnisse umsetzen wollt, dann gibt es auf Kickstarter mit dem NESmaker nun das richtige Projekt für euch – allerdings müsst ihr euch mit einem Release auf dem Nintendo Entertainment System begnügen.

Das bereits voll funktionsfähige Programm lässt euch sämtliche Arbeitsschritte in seiner laut den Entwicklern selbsterklärenden Oberfläche vornehmen. Ihr könnt Grafiken erstellen, die künstliche Intelligenz anpassen, spezielle Screens basteln oder Parameter festlegen, die bei bestimmten Aktionen in Kraft treten. In einem Emulator könnt ihr eure Idee direkt testen, wenn euch gefällt was ihr entwickelt habt, überspielt ihr euer Spiel auf einen NES-Modul-Rohling, den ihr dann wie in der guten alten Zeit mit eurer Konsole abspielen könnt.

Das Hauptziel der Kickstarter-Kampagne, ist es, neue Module zu ermöglichen, aktuell ist der NESmaker lediglich für Adventures optimiert. Die Kampagne konnte ihr Finanzierungsziel bereits deutlich überschreiten, von den benötigten 32.000 US-Dollar konnten bereits knapp 70.000 US-Dollar eingenommen werden. Durch diese Summe wurden drei weitere Module finanziert, die sich auf die Genres Plattformer, Rollenspiel und Beat-Em-Up spezialisieren werden. Wird eine Summe von 80.000 US-Dollar erreicht, so implementieren die Entwickler auch ein Shoot-Em-Up-Modul in den NESmaker. Noch läuft das Projekt 24 Tage.

Den kompletten Entwicklungsprozess eines Spiels mit dem NESmaker könnt ihr in einer Entwicklerplaylist auf YouTube nachvollziehen.