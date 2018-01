Scribblenauts Showdown kommt für Switch, PS4 und Xbox One als Partyspiel

Switch XOne PS4

Die Scribblenauts-Reihe wird bald ihr Comeback feiern. Der neueste Teil Scribblenauts Showdown wird laut Publisher Warner Bros. Interactive am 9. März 2018 für die Nintendo Switch, die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen.

Das kartenbasierte Multiplayer-Partyspiel bringt sowohl Maxwell, den Star der vorherigen Spiele der Serie, als auch Originalcharaktere zurück, die in mehr als 25 Minispielen antreten. Bis zu vier Teilnehmer können sich im Showdown-Modus messen, in dem es eine bestimmte Auswahl an Minispielarten gibt. Im Versus-Modus könnt ihr alleine gegen den Computer oder im Duell gegen einen Freund antreten. Der neue Sandbox-Modus wird als kreativer Spielplatz von Scribblenauts Showdown beschrieben. In acht Levels können ein bis zwei Spieler eine Vielzahl von Objekten erscheinen lassen, um verschiedene Geheimnisse freizuschalten und die Levels abzuschließen.

Entwickelt wird das Spiel von Shiver Entertainment. Nachfolgend seht ihr den Ankündigungstrailer.