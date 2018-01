Two Point Hospital: Sega kündigt Spiel im Stil von Theme Hospital an

PC

Sega kündigte mit Two Point Hospital heute eine neue Krankenhaus-Aufbausimulation im Stil von Theme Hospital an. Als Entwickler zeichnet das neugegründete Studio Two Point Studios verantwortlich. Zu dem Team zählen unter anderem auch Gary Carr und Mark Webley, die bereits bei Bullfrog an Theme Park und Theme Hospital beteiligt waren und später bei Lionhead an Black and White und Fable arbeiteten.

Gleich unter dieser News könnt ihr euch einen ersten Trailer ansehen, erste Screenshots findet ihr in dieser Galerie. Gemäß einer ersten Beschreibung auf Steam müsst ihr euch in Two Point Hospital um den Aufbau eures Krankenhauses und die Heilung von Patienten kümmern und eure Mitarbeiter organisieren. Darüber hinaus wird es auch Multiplayer-Funktionen geben. Hinweise auf einen Release abseits von Steam gibt es aktuell keine.