Flying Tigers - Shadows over China: Action-Flugsimulator für Xbox One erschienen

PC XOne

Flying Tigers - Shadows over China ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Entwickler Ace Maddox hat seine Action-Flugsimulation Flying Tigers - Shadows over China kürzlich auch für die Xbox One veröffentlicht. Die PC-Version des Spiels war im August 2015 in den Steam Early Access gestartet und im Mai 2017 fertiggestellt worden.

Basierend auf den Ereignissen rund um die geheimen Freiwilligengeschwader der USA, die China im Zweiten Weltkrieg auf dem Schauplatz China-Burma-Indien gegen Japan verteidigt haben, bietet das Spiel eine Kampagne sowie fünf Multiplayer-Modi, mehr als 20 verschiedene alliierte und japanische Flugzeuge, eine anpassbare Steuerung via Maus- und Tastatur, Gamepad oder Flightstick sowie verschiedene Wettereffekte. Die Luftkämpfe bestreitet ihr wahlweise in der Cockpitansicht oder einer Third-Person-Perspektive.

Der Preis für Flying Tigers - Shadows over China beläuft sich auf 18,99 Euro. Nachfolgend könnt ihr euch den Xbox-Ankündigungstrailer anschauen.