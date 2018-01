Metroid: Neues 2D-Spiel soll sich bereits in Entwicklung befinden

3DS

Mit Metroid - Samus Returns (Testnote: 8.0) hat der Entwickler Mercury Steam am 15. September vergangenen Jahres ein Remake des 1991 erschienenen 2D-Klassikers Metroid 2 - Return of Samus für die 3DS-Familie veröffentlicht. Das Spiel kam bei den Fans offenbar so gut an, dass der Franchise-Inhaber Nintendo angeblich bereits einen weiteren 2D-Ableger entwickeln lässt.

Das zumindest teilte der Insider mocolostrocolos im Forum von Resetera mit und berief sich dabei auf zwei nicht näher genannte Quellen aus dem Entwicklerumfeld. Der User hat schon in der Vergangenheit zuverlässige Infos geliefert und sagte die Entwicklung von Metroid - Samus Returns im NeoGAF-Forum rund ein Jahr vor der Ankündigung voraus. Das Spiel soll sich demnach aktuell noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden. Welches Studio daran arbeitet, wollte der Insider nicht verraten, um seine Quellen nicht zu gefährden. Sofern dieses Gerücht stimmt, dürfte es sich aber höchstwahrscheinlich wieder um Mercury Steam handeln.

Der Producer der Spielserie, Yoshio Sakamoto, gab bereits im August vergangenen Jahres bekannt, dass er durch die Arbeit an Metroid - Samus Returns große Lust bekommen hat, einen neuen 2D-Ableger zu erschaffen. Ob er in das neue Projekt involviert ist, ist noch nicht bekannt.