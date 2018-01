Stardew Valley: Multiplayermodus läuft zu viert via LAN

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Der Entwickler von Stardew Valley, Eric Barone, arbeitet bereits seit geraumer Zeit an dem Multiplayer-Modus für den Landwirtschafts-Indietitel. In einem Tweet zeigt er nun einen Screenshot, der bei einer Vier-Spieler-LAN-Party in seinem Haus entstanden ist.

Laut ihm mache dieser bereits eine Menge Spaß und der Netzcode sei stabil, allerdings sind noch einige Anpassungen nötig. Jedoch sei er mit allen anderen Arbeiten fertig und werde nun seine gesamte Aufmerksamkeit auf den Mehrspielermodus legen. Einen konkreten Termin bleibt er uns allerdings weiterhin schuldig.