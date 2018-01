Humble Store: Taktik-RPG The Red Solstice für kurze Zeit gratis

PC

Humble bietet im Rahmen der letzte Woche gestarteten großen Winteraktion für kurze Zeit das Taktik-Action-Rollenspiel The Red Solstice von Ironward Games kostenlos an. Das 2015 erschienene Spiel versetzt euch in das Jahr 2280 auf den Mars. Als letzte Überlebenden einer verwüsteten Erde müsst ihr eure neue Heimat vor einer außerirdischen Bedrohung verteidigen.

The Red Solstice bietet eine umfangreiche, rund 30 Stunden lange Singleplayer-Kampagne mit zehn Story-Missionen, einer Charakterentwicklung für den vierköpfigen Marine-Squad sowie einem Survival-Modus, der alleine oder gemeinsam mit bis zu acht Spielern bestritten werden kann. Der Multiplayer-Modus umfasst zufallsgenerierte Events und Missionen auf sechs großen und offenen Karten, sowie verschiedene freischaltbare Klassen, Fähigkeiten und Ränge.

Die kostenlose Version im Humble Store wird ohne Zusatzinhalte verschenkt. Das Spiel kostet auf Steam 19,99 Euro und wird derzeit mit einem 20 Prozent Rabatt für 16,99 Euro angeboten. Ihr solltet zudem beachten, dass das Spiel nur in der englischen Sprache vorliegt.