Super Meat Boy auf Switch fast so erfolgreich wie 2010 auf Xbox 360

PC Switch 360 PS4 WiiU PSVita Linux MacOS Android

Super Meat Boy ab 13,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Obwohl insbesondere Indie-Games in den letzten Monaten wachsender Konkurrenz im eShop der Nintendo Switch ausgesetzt sind, können sich ihre Entwickler anscheinend weiterhin über hohe Umsätze freuen. Nachdem nun am vergangenen Donnerstag Super Meat Boy für die Hybrid-Konsole veröffentlicht wurde, meldete sich Entwickler Team Meat einen Tag später per Twitter zu Wort. Demnach seien die Verkaufszahlen des Plattformers am ersten Tag auf der Switch denen auf der Xbox 360 "furchtbar nah" gekommen. Konkrete Zahlen werden jedoch nicht genannt.

Wohlgemerkt: Der Release auf der Microsoft-Konsole war im Oktober 2010 und liegt damit mehr als sieben Jahre zurück. Seitdem wurde Super Meat Boy auch für den PC, die PS4, die PS Vita, die Wii U und Android veröffentlicht und war bereits häufig in Sales vertreten – wer also grundsätzlich Interesse an dem Spiel hatte, hätte bereits mehrfach zuschlagen können. Auf der Switch wird der Titel zum Start für 12,99 Euro verkauft.

Die positive Äußerung über die Verkäufe auf der Switch seitens Team Meat deckt sich mit ähnlichen Aussagen anderer Indie-Entwickler. So gab Omar Cornut von Lizardcube bereits im September an, dass sich ihr modernisierter Retro-Plattformer Wonderboy - The Dragon's Trap auf der Switch besser als auf dem PC, der PS4 und der Xbox One zusammengenommen verkauft hat (siehe auch Wonderboy - The Dragon's Trap verkauft sich auf Switch am besten).

Wir haben uns Super Meat Boy auf Switch ebenfalls bereits angesehen und können auch dieser Umsetzung eine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Kleinere Abstriche müssen jedoch bei der Steuerung mit den Joy-Cons hingenommen werden. Im mobilen Modus gehen hektische und schnelle Sprungeinlagen aufgrund der kleinen Buttons nicht mehr ganz so flüssig von der Hand wie beispielsweise mit einem 360-Controller oder dem Pro Controller der Switch. Als einzige Neuerung sei der Switch-exklusive Rennmodus erwähnt, der euch (ausschließlich im lokalen Splitscreen) gegen einen Freund im Wettrennen antreten lässt. Der Rennmodus soll irgendwann per Patch auch in die PC-Version Einzug finden.