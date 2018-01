Amy Hennig: „Ich würde gerne endlich wieder ein Spiel veröffentlichen“

Bildquelle: Twitter (@amy_hennig)

Amy Hennig, die ehemalige Autorin hinter der Uncharted-Reihe, hat in einem Interview von Polygon mit Campo Santo über das von Electronic Arts im letzten Jahr überraschend gestoppte und neu gestartete Star-Wars-Spiel (Arbeitstitel „Ragtag“) gesprochen. Der Singleplayer-Titel, der sich unter der Leitung von Hennig bei Visceral Games (Dead Space-Reihe) in Arbeit befand, wurde im Oktober 2017 vom Publisher verworfen. Wenig später gab man bekannt, dass Visceral Games geschlossen wurde und die Assets aus dem Projekt an EA Worldwide Studios übergeben werden, um daraus ein Multiplayer-Spiel zu machen. Im Interview zeigte sich Hennig ziemlich frustriert über die Tatsache, dass es ihr seit Jahren nicht gelingt, ein Spiel herauszubringen:

Ich habe seit 2011 nichts mehr veröffentlicht und es macht mich wirklich fertig. Ich habe zweieinhalb Jahre lang an Uncharted 4 gearbeitet und dreieinhalb Jahre am neuen Star-Wars-Spiel. Viel von meiner Arbeit lebt glücklicherweise in Uncharted 4 weiter und wir werden sehen, was letztendlich mit dieser Star-Wars-Sache passiert.

Hennig, die Naughty Dog 2014 während der Entwicklung von Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) wegen kreativer Differenzen verließ, fügte hinzu, dass sie nicht weiß, wie viel Gelegenheiten sie mit 53 Jahren noch in der Branche bekommen wird. „Wie viel Schuss habe ich noch im Magazin? Ich möchte sicherstellen, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe“.