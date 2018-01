Nintendo-Präsident Kimishima über das zweite Jahr der Switch

Switch

Nintendo Switch ab 308,00 € bei Amazon.de kaufen.

Mit der Switch befindet sich Nintendo seit dem Launch im März 2017 auf dem Erfolgskurs und konnte erst letzten Monat mit mehr als zehn Millionen verzeichneten Verkäufen weltweit einen neuen Meilenstein erreichen. In einem Interview mit der japanischen Mainichi (via Nintendo Everything) hat der Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima über die Pläne für 2018 gesprochen. Wie er erklärte, wird das zweite Jahr für die Hybrid-Konsole entscheidend sein. „Unser Ziel ist es, weitere Nutzer zu gewinnen, inklusive der Spieler, die Spielkonsolen kaum anrühren“. Auch die Spielebibliothek der Switch soll laut Kimishima kontinuierlich weiter ausgebaut werden, um neue Käufer anzulocken und die Konsole so für eine lange Lebenszeitspanne zu wappnen.

Auf den Vergleich mit der Wii angesprochen, merkte Kimishima an, dass die Switch durchaus das Potential besitze, Nintendos alten Verkaufsschlager zu überholen. Auch wenn es in einzelnen Regionen einige Unterschiede geben mag, ist er der Ansicht, dass die weltweite Dynamik der Switch mit der Wii-Ära konkurriert. Die Möglichkeit, umfangreiche Konsolenspiele auch unterwegs spielen zu können, sei bei den Spielern gut angekommen.

Danach gefragt, ob sich diese Dynamik weiter fortsetzen lasse, sagte Kimishima, dass Nintendos Spiele sich zwar auf familienfreundliche Unterhaltung fokussieren, andere Spielarten sollen aber zukünftig von Drittanbietern abgedeckt werden, was die Nutzerbasis weiter vergrößern soll. Wie er anmerkte, seien andere Hersteller allerdings ebenfalls durchaus in der Lage, interessante neue Konsolen zu erschaffen, weshalb Nintendo stets über neue Wege zum Spielen nachdenken sollte. Andernfalls würde dieses Momentum schnell wieder zum Erliegen kommen.

Mainichi weiste darauf hin, dass der Aufstieg und Fall in der Spieleindustrie mitunter ziemlich extrem sein können, woraufhin Kimishima entgegnete, dass jede gute Sache irgendwann vergessen werden kann. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich die Methoden, die Kunden zu überraschen, zukünftig verändern. Um weiterhin erfolgreich zu bleiben, sei es daher sehr wichtig, seine Kreativität zu bewahren. Den Originalbeitrag findet ihr unter dem Quellenlink.