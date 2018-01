MoMoCa am 15.1.2018: GamersGlobal im Kaufrausch

PC XOne PS4

Willkommen zum zweiten Montagmorgen-Podcast im Jahr 2018, heute vorbereitet, durchgeführt und bewältigt von Dennis Hilla und Jörg Langer.

Alle Themen in der Übersicht:

00:28 Die Einkäufe der im Zuge der Weihnachtsaktion-Hardware laufen auf Hochtouren.

01:20 Zu den bestellten Raid-Festplatten erscheint am Dienstag ein Einbau-Video.

Auch den neuen iMac werden wir mit euch gemeinsam auspacken.

Am Mittwoch erwartet Weihnachtsspender Christophs Nemesisvideo: The Binding of Isaac .

Freut euch diese Woche auf die erste Stunde der Kritiker mit Harald Fränkel (für Premium-User und Weihnachtsspender)

Was haben wir gespielt? Jörg erzählt erst mal von Star Wars Episode 8 .

Dennis hat die Kampagne von Call of Duty - WW2 beendet und MP gespielt.

Ganz hilfefrei hat er die ersten Minuten von Day of the Tentacle bewältigt.

Jörg fühlt sich an einen Retro-Gamer-Artikel zu Medal of Honor erinnert.

Civilization 6 gibt es jetzt auch auf dem iPad.

Sowohl Black Mirror als auch Electric Dreams liefen auf Jörgs Fernseher.

Außerdem hat Jörg die Panasonic GH5 ausprobiert und kann seine Erfahrungen in zwei Phasen einteilen: Mit und ohne "Idioten-Modus".

Wir leiten die User-Fragen mit Hedeltrollo s Frage nach einer digitalen Kopie der physischen Weihnachtsfeier-2017-Medaille ein.

Ganon trifft mit der Frage nach der "Stunde danach" einen wunden Punkt.

Crizzo s nach dem Chrome-Adblocker kann auch Jörg nicht beantworten.

Wir haben ein neues Favicon wie floppi genauestens bemerkt hat.

Statistiken zur Feiertage-Verlosung wünscht sich doom-a-matic .

Welche Kickstarter-Kampagnen unterstützen wir privat, fragt Nuwanda .

GG-Partnerlinks zu Hardware-Fachhändlern wären ein Wunsch von LRod .

. 26:14 Eine weitere Hedeltrollo-Frage: Wieso ist Jörg "mit Roger Waters durch"?

29:35 Nach einem fast schon staatsmanischen Abschiedsmonolog: Tschüss!

