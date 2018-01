Sega: Countdown-Website zu einer Ankündigung gestartet

Sega plant offenbar am kommenden Freitag eine große Ankündigung zu machen. Der japanische Spieleherstellers hat vor Kurzem eine neue Countdown-Website gestartet, wobei die Zeit am 19. Januar 2018, um 7:00 Uhr (deutscher Zeit) enden und ein neues Spiel enthüllt werden soll. Ein auf der Website veröffentlichtes Bild lässt ein Fantasy-Szenario vermuten. Zu sehen sind schwebende Inseln, ein Thron und eine riesige Uhr mit einem animierten Zeiger. Es kann aber natürlich auch sein, dass es sich hierbei einfach um einen Platzhalter handelt.

Der Link zur Countdown-Seite enthält das Wort „Senki“, was im japanischen so viel wie „Kriegschroniken“ oder „Kriegsgeschichten“ bedeutet. Die US-Kollegen von Dual Shockers spekulieren, dass hier möglicherweise ein Zusammenhang mit dem 1991 für Sega Mega Drive erschienenen taktischen Rollenspiel Bahamut Senki bestehen könnte, das seinerzeit von Sega entwickelt und veröffentlicht wurde. Der Release erfolgte allerdings ausschließlich in Japan.

Dies wird nicht die einzige Ankündigung sein. Erst vor wenigen Tagen gab Sega mit einem Hinweis auf Twitter bekannt, dass am morgigen Dienstag, den 16. Januar 2018, etwas angekündigt wird. Fans können also durchaus gespannt sein, was sie da erwartet.