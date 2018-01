Awesome Games Done Quick 2018 mit neuem Rekord

Der diesjährige Speedrun-Marathon Awesome Games Done Quick 2018 ist zu Ende und wie die Veranstalter über die Homepage bekannt gaben, konnte die Spendenaktion den Rekord vom letzten Jahr sogar knapp überbieten. Demnach wurden dieses Mal insgesamt 2,269,099 US-Dollar gesammelt. Im vergangenen Jahr lag die Gesamtsumme bei 2,222,790 US-Dollar.

Mehr als 32.000 Menschen haben sich an der Spendenaktion beteiligt. Dabei haben rund 140 davon einen Geldbetrag von mindestens 1.000 US-Dollar beigesteuert. Einige Teilnehmer haben mehrmals gespendet, so dass die Gesamtanzahl der Spenden bei über 44.000 lag. Der höchste Spendenbetrag war 120,028 US-Dollar. Insgesamt wurden 154 Speedruns veranstaltet, darunter mit Spielen, wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5), Bloodborne (Testnote: 9.0) und Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0). Weitere Infos findet ihr unter dem Quellenlink.