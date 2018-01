Monster Hunter - World: Drei neue TV-Spots aus Japan veröffentlicht

PC XOne PS4

Monster Hunter - World ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Monster Hunter - World ab 67,99 € bei Amazon.de kaufen.

Monster Hunter - World (im GG-Angespielt) wird am 26.1.2018 für die Xbox One und die Playstation 4 veröffentlicht. Für den PC folgt die Umsetzung im Herbst 2018. Von Capcom Japan sind nun drei neue TV-Spots veröffentlicht worden, in denen euch unterschiedliche Spielszenen und Monster gezeigt werden. Der erste TV-Spot ist unterhalb dieser News eingebunden, die anderen beiden könnt ihr über die Quellenangaben oder hier und hier anschauen.

Der aktuelle Ableger der Monsterjäger-Reihe wird laut offiziellen Angaben mit sämtlichen Stärken und Eigenheiten aufwarten, die zuvor die unterschiedlichen Vorgänger auszeichneten. Weiterhin werden verschiedene spielerische Verbesserungen versprochen, beispielsweise die Heiltränke auch aus der Bewegung heraus zu verwenden.