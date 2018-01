Tales from the Borderlands: Zur Zeit kostenlos für Twitch-Prime-Kunden erhältlich

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS Android

Das Telltale-Adventure Tales from the Borderlands (Testnote 8.5) ist in seiner kompletten Fassung für kurze Zeit für alle Twitch-Prime-Kunden (bei Amazon Prime automatisch enthalten) kostenlos erhältlich. Um das Angebot wahrzunehmen, müsst ihr euch bei Twitch einloggen und das Kronen-Symbol rechts oben anklicken. Die Installation läuft über den Twitch-Launcher, den ihr euch zusätzlich installieren müsst.

Über die Laufzeit der Aktion gibt es unterschiedliche Angaben: Im Twitch-Blog heißt es, die Aktion laufe bis zum 24. Januar, auf Twitch selbst, unter dem Reiter Prime Loot, wird hingegen der 17. Januar als Ablauftermin genannt. Da die Aktion bereits früher gestartet wurde als im Blog angegeben, ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich am 17. Januar enden wird.