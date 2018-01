Shenmue 1 & 2: Remakes angeblich in Arbeit, aber vorerst verschoben

andere

In den vergangenen Jahren kursierten im Netz immer wieder die Gerüchte, dass Sega an den Remakes der ersten beiden Shenmue-Spiele arbeite. Der Spielehersteller betonte dabei auch mehrmals selbst, dass man an der Rückkehr seiner alten Marken interessiert sei. Letztes Jahr sagte John Clark, Segas Executive Vice President für Publishing in Europa, in einem Interview mit MCV, dass Sega an den Shenmue-Neuauflagen ebenso viel Interesse habe wie die Fans und man diese Idee „aktiv verfolge“. Eine offizielle Ankündigung gab es bisher jedoch nicht. Einer aktuellen Meldung der Website Comicbook zufolge, sollen sich die Spiele tatsächlich in Arbeit befinden, wurden allerdings durch die Release-Verzögerung von Shenmue 3 vorerst verschoben.

Demnach wollte Sega die beiden Remakes angeblich bereits im Rahmen der E3 2017 in Los Angeles ankündigen, ließ es dann aber doch sein, nachdem Shenmue 3, das ursprünglich Ende 2017 kommen sollte, Anfang Juni auf die zweite Jahreshälfte 2018 verschoben wurde. Nun warte der Hersteller laut Quelle „auf einen Zeitpunkt“, um die Entwicklung bekanntzugeben. Ob diese Aussagen der Wahrheit entsprechen, lässt sich derzeit kaum überprüfen. Vielleicht werden wir nach der Veröffentlichung von Shenmue 3 mehr von der offiziellen Seite dazu hören.