Star Citizen: Details zum Alpha-Patch 3.1 - Performance, UI und mehr

PC Linux

Cloud Imperium Games gab kürzlich die Details zum geplanten Alpha-Patch 3.1 für Star Citizen bekannt. Wie Global Head of Production Erin Roberts im kürzlich ausgestrahlten „Reverse the Verse“-Livestream verriet, wird das im März erscheinende Update sich darauf fokussieren, die Dinge, die mit dem Alpha-Patch 3.0 ins Spiel implementiert wurden, zu verbessern. Der Fokus soll dabei vor allem auf der Performance liegen. Das Team sei laut Roberts derzeit kräftig am Optimieren und wisse bereits, in welchen Bereichen man nachjustieren muss. Das neue Build soll daher viel schneller als 3.0 laufen und der Community eine bessere Spielerfahrung bieten.

Neben der Verbesserung der Performance wird derzeit auch an der Benutzeroberfläche gefeilt. Dabei sollen die Lesbarkeit und Nutzbarkeit der HUDs optimiert werden. Zudem wird es Anpassungen bei der Kampf-UI geben und auch das Kampfsystem an sich soll weiter verbessert werden. Unter anderem wollen die Entwickler bei der KI und der Physik ansetzen, die über mehrere Patches hinweg optimiert werden. Einige Verbesserungen werden schon mit Update 3.1 ins Spiel kommen. Mit der Aktualisierung sollen auch die Exploits im Wirtschaftssystem gefixt werden. Der Patch 3.1 wird aber darüber hinaus ein neues Feature ins Spiel bringen.

So werden mit dem Update die sogenannten Notsender eingeführt, mit denen Spieler, die in Schwierigkeiten stecken, ihre Position im Spieluniversum für andere kommunizieren können. Mit dem Absenden des Notrufs wird dann automatisch ein Navigationspunkt für andere Piloten erstellt, die auf den Hilferuf reagieren können. Die Notsender könnten von Spielern beispielsweise eingesetzt werden, wenn sie auf einem Planeten notlanden und jemanden brauchen, der sie abholt, oder wenn sie auf ihren Erkundungen und Mission von Piraten überfallen werden und Hilfe benötigen. Dies soll laut Roberts der erste Schritt sein, der es den Spielern in Star Citizen ermöglichen wird, eigene Missionen füreinander zu erschaffen.

Roberts sprach zudem über die Umstellung auf die vierteljährliche Update-Veröffentlichungen und gab an, dass diese für eine Veränderung des Arbeitsflusses gesorgt haben. Während zuvor Patches verschoben wurden, um bestimmte Features noch implementieren zu können, gibt es nun einen bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung jedes Patches an dem das Team sich komplett auf die Optimierung und Feinschliff verlagert. Features, die dann noch nicht fertig sind, wandern automatisch in den nächsten Patch. Auf diese Weise soll dafür gesorgt werden, dass jedes Update zeitlich erscheint und die Features die nötige Entwicklungszeit erhalten.