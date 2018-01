Days Gone soll mit Stunden an Zwischensequenzen aufwarten

PS4

Sonys kommendes exklusives Action-Adventure Days Gone (Preview) soll mit zahlreichen Zwischensequenzen aufwarten, durch die die Geschichte des Titels vorangetrieben wird. Dies hat der Schauspieler Sam Witwer (Battlestar Galactica, Once Upon a Time), der im Spiel den Protagonisten Deacon St. John verkörpert, gegenüber Jared Huckaby, dem Community Content Manager von Star Citizen verraten. Huckaby kam während des kürzlich ausgestrahlten ersten „Reverse the Verse“-Livestreams auf das aktuelle Projekt von SIE Bend Studio zu sprechen und gab an, dass es laut Witwer „Stunden an Zwischensequenzen“ im Spiel geben wird.

Die Angabe ist natürlich unpräzise, passt aber zur Aussage von Sonys Worldwide-Studios-Präsident Shuhei Yoshida, laut dem es sich bei Days Gone um „ein wirklich großes Spiel“ handelt. Derzeit spart das Entwicklerteam noch mit neuen Details zum Spiel. Auch in der Liste der anstehenden diesjährigen Taipei Game Show in Taiwan ist der Titel nicht zu finden. Sobald die Macher weitere Details verraten, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Days Gone soll noch in diesem Jahr für die PS4 und PS4 Pro auf den Markt kommen. Einen Termin gibt es noch nicht.