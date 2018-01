Switch WiiU

Es gibt schwächere und es gibt bessere Spielejahre. 2017 jedoch – und da werden uns wohl nur wenige widersprechen – war eines der stärksten Spielejahre überhaupt. Über die gesamten letzten zwölf Monate erschienen regelmäßig hochwertige Titel – sei es nun Resident Evil 7 (im Test: Note 9.0) gleich im Januar, der Sony-Exklusivhit Horizon Zero Dawn (im Test: 8.5) im März oder das AAA-Trio Ende Oktober, als an nur einem Tag Assassin's Creed Origins (im Test: Note 9.0), Wolfenstein 2 - The New Colossus (im Test: Note 9.0) und Super Mario Odyssey (im Test: Note 9.5) gleichzeitig um die Gunst der Käufer buhlten.

Nachdem wir euch bereits zum Jahresende die Top Ten 2017 der GamersGlobal-Redaktion plus fünf Verfolger-Titel vorgestellt haben und diese auch zu einigen Diskussionen geführt hat, möchten wir die erste Sonntagsfrage des Jahres 2018 nun dafür nutzen, euch zu fragen: Welches Spiel war denn überhaupt euer Liebling 2017? Um die Auswahl nicht ausufern zu lassen, beschränken wir uns bei den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auf just die 15 Spiele, die auch in unserem Top-Artikel vorgestellt wurden. Zusätzlich habt ihr aber die Möglichkeit, "ein anderes Spiel" zu wählen, wobei wir uns hier freuen würden, wenn ihr uns in den Kommentaren verratet, um welchen Titel es sich dabei handelt.

An unserer Sonntagsfrage könnt ihr bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.