Retrokompott Folge 57: ASM Jahr 1987 Teil 2

1987. Wenn ihr euch alte Werbeblöcke aus diesem Jahr anschaut, fragt ihr euch vermutlich, wie dieses Jahrzehnt überlebt werden konnte. Neben fröhlichen Familienfesten mit selbst aufgebrühtem Kaffee, klebrigen Bonbons, Brettspielen und den Mainzelmännchen tauchten Computerspiele noch gar nicht im Fernsehprogramm auf. Wir Gamer, oder wie auch immer wir uns damals nannten, brauchten andere Medien um uns auf dem Laufenden zu halten. Eine unserer eingeschränkten Auswahlmöglichkeiten war die ASM (Aktueller Software Markt) – und auf den Jahrgang 1987 dieser Zeitschrift stützt sich diese Ausgabe des Retrokompotts. Patrick Becher, Robin Lösch und ihre Gäste kämpfen sich weiter durch das Dickicht an seltsamen Spielen, Texten und Farbgebungen.

Das Interview dieser Ausgabe führte Patrick mit dem deutschen Spieleentwickler Frank Ziemlinski. Er arbeitete unter anderem an den Titeln Der Winzer, Der Planer und an diversen Teilen der Moorhuhn-Reihe mit. Georg Rottensteiner ist Quiz-Gast in der aktuellen Ausgabe. Dazu gibt es natürlich wieder ein wenig Musik, Retro-Talks und viele Tonprobleme.

Die nächste Ausgabe wird am 26.1.2018 ab 22.00 aufgezeichnet. Live mit dabei sein könnt ihr wie üblich über mixlr.com.