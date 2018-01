PUBG: Xbox-One-Update mit diversen Verbesserungen veröffentlicht

PC XOne

Bluehole hat das inzwischen fünfte Update für die Xbox-One-Version von Playerunknown's Battlegrounds (Testnote:7.0) veröffentlicht, das diverse Verbesserungen, darunter auch beim Gameplay und der Performance des Spiels, umfasst. Der rund 5,3 GB große Patch fixt auch ein größeres Problem, das laut dem Entwickler die Kernerfahrung einiger Spieler untergraben hat.

So wurde ein Glitch beseitigt, durch den Spieler nach bestimmten Aktionen zu einer zufälligen Position außerhalb des Schlachtfeldes teleportiert wurden und bis zum Ende der Partie unverwundbar blieben. Zudem wurden einige weitere Ursachen für die Abstürze behoben, darunter auch welche, die in Verbindung mit dem Speicher standen. Spieler können außerdem wieder Duo- und Squad-Teams beitreten, wenn sie außerhalb des Spiels eingeladen werden.

In Hinblick auf das Gameplay gab es wichtige Verbesserungen bei der Tastenbelegung. So werden die Pistolen nicht mehr wie bisher in der Waffenrotation (unter der Y-Taste) aufgeführt, sondern sind unter den Nahkampfwaffen zu finden und können mit dem Druck auf „Oben“ auf dem Steuerkreuz ausgerüstet werden. Darüber hinaus wurde mit „Type B“ eine neue Controller-Konfiguration zum Optionsmenü hinzugefügt, mit der ihr nun die Tasten zum genauen Zielen halten könnt, statt diese wie zuvor zum (permanenten) heran- oder herauszuzoomen zu klicken. In den Notes heißt es: „haltet LT (hintere linke Schultertaste) zum Heranzoomen in der Ego-Perspektive und LB (vordere linke Schultertaste) zum Zielen aus der Schulteransicht gedrückt.

Neben diesen Änderungen wurde auch an der Performance der Server beim Fallschirmspringen gedreht und Verbesserungen vorgenommen, die das sogenannte „Rubber Banding“ (durch die Lags entstehenden Gummibandeffekt) im Spiel reduzieren. Mit dem nächsten Patch soll dann auch das Problem behoben werden, durch das die Charaktere im Spiel beim Fallenlassen von Gegenständen automatisch die Waffe wechseln. Außerdem soll ein Fehler beseitigt werden, der den Wechsel von Granaten (mit dem Klick auf „Rechts“ auf dem Steuerkreuz) verhindert.

Die seit dem 12. Dezember letzten Jahres über Xbox Game Preview spielbare Xbox-One-Version von Playerunknown's Battlegrounds erfreut sich großer Beliebtheit. Wie Microsoft erst vor Kurzem via Xbox-Wire meldete, sind bereits mehr als drei Millionen Spieler in der Preview aktiv.