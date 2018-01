Nintendo von 4K und VR weiterhin nicht überzeugt

Während Microsoft und Sony bei ihren aktuellen und kommenden Spielen immer mehr auf Ultra-HD-Auflösungen setzen und zahlreiche Hersteller auch neue VR-Titel oder VR-Versionen ihrer älterer Spiele auf den Markt bringen, will Nintendo weiterhin weder von 4K noch Virtual-Reality etwas wissen. Wie Philippe Lavoué, der General Manager von Nintendo Frankreich, kürzlich in einem Interview mit der französischen LesNumeriques erklärte, sei man nach wie vor sehr skeptisch, ob diese Dinge das Interesse der Spielermehrheit auf sich ziehen können.

Wir sind da sehr pragmatisch eingestellt. In Hinblick auf die VR-Headsets habe ich noch meine Zweifel, dass sie die Öffentlichkeit begeistern können. Die Verbraucher sind, wenn es um die Unterhaltung geht, nicht sonderlich geduldig, wenn man ihnen keine vollkommene Lösung anbieten kann. Und was 4K angeht: Sollten wir in eine Technologie investieren, die nicht sonderlich weit verbreitet ist? Wo stehen denn die 4K-Bildschirme heute? Sollten wir Geld in eine Technologie stecken, die von den Verbrauchern bisher noch nicht vollkommen angenommen wurde? Wir können nicht überall investieren. Und was wird dann daran im Vergleich zu unseren Mitbewerbern neu sein? Wenn wir das Gleiche machen, wie die anderen, dann sind wir dem Untergang geweiht, da wir viel kleiner sind, als unsere Konkurrenz.