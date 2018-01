God of War: Weitere Hinweise auf einen möglichen Release im März

PS4

Im Forum von Resetera wurden neue mögliche Hinweise auf ein Release-Datum von God of War veröffentlicht. Dort verwies ein Nutzer auf einen Produkteintrag des großen portugiesischen Händlers Mega-Mania. Dieser hat seit Kurzem damit begonnen, das Spiel mit dem 22. März 2018 als Veröffentlichungstermin in seinem Produktportfolio zu listen. Diesen Termin sehen wir nicht das erste Mal, denn bereits Anfang Dezember 2017 tauchte das Datum in beiden offiziellen Playstation Stores in Chile und Nordamerika auf und wurde kurze Zeit später wieder entfernt.

Der Termin wurde zwar bisher nicht offiziell bestätigt, der Nutzer merkt aber an, dass Mega-Mania für gewöhnlich bei Platzhaltern nur Zeiträume (wie „Frühjahr 2018“, oder einfach nur „das Release-Jahr“) verwendet und ihre Produktseiten nur mit Terminangaben versieht, wenn sie diese wirklich kennen. Am vergangenen Donnerstag sagte Sonys Localization Producer für Japan und Asien Chris Ashimine in einem Interview mit der japanischen Famitsu (via Dual Shockers): er glaube, dass das Team bald in der Lage sein wird, ein Datum für den Launch bekanntzugeben. Dies könnte ein weiter Hinweis auf den baldigen Release des Spiels sein. Bis Sony diesbezüglich konkret wird solltet ihr die Angaben des Händlers mit Vorsicht genießen.