Rad Rodgers: Release der Ultimate Edition bekannt

Game Director Frederick Schreiber von den Slipgate Studios hat zum Wochenende hin in einem Update auf Kickstarter den Release-Termin für die letztes Jahr angekündigte „Ultimate Edition“ des Platformers Rad Rodgers mitgeteilt. Die erweiterte Version wird demnach am 21. Februar gleichzeitig für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen und mit zusätzlichen Inhalten aufwarten.

Die Backer der Finanzierungskampagne werden (unabhängig von der Plattform) ein kostenloses Upgrade auf die Ultimate Edition erhalten. Zu den Neuerungen zählen unter anderem fünf neue Level, zwei Minibosse, vier neue Gegnertypen, brandneue Waffen, neue Rätseleinlagen sowie Bestenlisten. Eine detaillierte Auflistung findet ihr im Beitrag, der unter dem Quellenlink verlinkt ist.

Rad Rodgers ist ein dreidimensionaler Side-Scrolling-Platformer, der das Spielgefühl der Klassiker der 90er Jahre, wie etwa Ruff'n'Tuff, Conker, Jazz Jackrabbit und Commander Keen, zurückbringt. Die erste Episode (World One) wurde am 1. Dezember 2016 veröffentlicht.