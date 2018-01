Fortnite: Angekündigtes Update mit Kartenanpassungen

PC XOne PS4 MacOS

Fortnite ab 56,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Battle-Royale-Karte von Fortnite soll in der kommenden Woche einige Änderungen und Erweiterung erhalten. Epic Games kündigte dies in einem neuen Entwickler-Video an.

Der leitende Systems-Designer Eric Williamson gibt im Video bekannt, dass mit dem geplanten Update an der Karte neue und wichtige Orte ergänzt werden. Mit einer neuen Stadt und weiteren auf benannten Gebieten im Westen, soll die Insel mehr ausgeglichen werden. Weiterhin sollen sich der Sumpf, die Berge und die anderen Gebiete deutlicher voneinander unterscheiden. Außerdem sind einige nicht näher benannte Spielverbesserungen in Vorbereitung. Die Weihnachtsbäume sowie die dazugehörigen Truhen werden verschwinden. Ein konkreter Termin steht bislang noch aus. Jedoch soll das Update bereits nächste Woche für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.